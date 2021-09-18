Неизвестный бросил взрывное устройство в здание консульства Китая в Бразилии – СМИ

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Фото: depositphotos/jackmalipan
Неизвестный бросил взрывное устройство в здание консульства Китая в Рио-де-Жанейро. Об этом в пятницу, 17 сентября, со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.
"Мужчина бросил бомбу в китайское консульство в Рио-де-Жанейро. <...> Мужчина, одетый в черное, достал из сумки предмет, бросил его в направлении консульства и убежал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, повреждены только ворота консульства. На место прибыли саперы и полиция, они собрали осколки и увезли их на экспертизу. Личность злоумышленника сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили взрывное устройство в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах. Представитель посольства отметил, что был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал.
До этого неизвестный бросил гранату из окна автомобиля в Колумбии, пострадали не менее 14 человек.
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