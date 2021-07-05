В Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство – СМИ

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Противники секс-меньшинств в Тбилиси бросили неизвестное взрывное устройство в здание НПО, поддерживающей ЛГБТ-сообщество. Об этом сообщает телекомпания "Пирвели".

1 июля в Тбилиси стартовала "Неделя достоинства", в рамках которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий в поддержку однополых пар.

5 июля должен был состояться итоговый "Марш достоинства", однако с самого утра противники сообщества стали организовывать контракции. Протестующие перекрыли центральный проспект Руставели и несколько раз закидывали журналистов палками и бутылками.

"Неизвестные бросили взрывное устройство во двор здания, пострадала одна девушка, она получила ранение в области живота", – рассказали в телекомпании.

Кроме того, по данным МВД Грузии, пострадал иностранец. Мужчина получил ножевое ранение, подозреваемый в нападении был оперативно задержан.

Как позже сообщили организаторы мероприятия, итоговый марш был отменен.

Ранее руководство сети продовольственных магазинов "ВкусВилл" принесло извинения за публикацию статьи с однополой семьей. В сообщении подчеркивалось, что компания не имела намерений репрезентовать какие-либо политические и социальные взгляды.