В РФ возбудили административное дело из-за роликов Dolce&Gabbana в Instagram

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уголовное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних возбуждено из-за рекламных роликов бренда Dolce&Gabbana в Instagram. Об этом говорится в ответе МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который есть в распоряжении ТАСС.

"По сведениям о размещении на странице Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" КоАП РФ", – говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется административное расследование.

Ранее депутатам Госдумы не понравился Instagram-аккаунт бренда Dolce&Gabbana, в частности изображение в нем пар нетрадиционной ориентации. Якобы подобный контент попадает под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.