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30 марта 2021, 06:30

Общество

Депутаты Госдумы изучили Instagram модного дома

Депутаты Госдумы изучили Instagram модного дома

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Депутатам Госдумы не нравится Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana. А точнее, изображение в нем пар с нетрадиционной ориентацией. Они якобы попадают под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Однако в Госдуме поспешили добавить: мужчин никто не травит, надо просто установить информационный заслон и ограничить просмотр для населения, чтобы не подрывать его ценности.

Могут ли аккаунт бренда вообще заблокировать в России? На вопрос ответили юристы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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