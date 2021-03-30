Депутаты Госдумы изучили Instagram модного дома

Депутатам Госдумы не нравится Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana. А точнее, изображение в нем пар с нетрадиционной ориентацией. Они якобы попадают под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Однако в Госдуме поспешили добавить: мужчин никто не травит, надо просто установить информационный заслон и ограничить просмотр для населения, чтобы не подрывать его ценности.

Могут ли аккаунт бренда вообще заблокировать в России? На вопрос ответили юристы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.