Климатолог рассказала, где в Москве 10 марта можно наблюдать уникальное явление гало

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Доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева сообщила Москве 24, что сегодня можно будет наблюдать необычное природное явление – гало. Днем при отсутствии сильной облачности его можно увидеть в небе над столицей, а ночью лучше наблюдать в Подмосковье, вдали от ярких огней.
Гало – это атмосферное оптическое явление, при котором вокруг луны или солнца (или другого источника света) образуется вторичное свечение. Зайцева сообщила, что гало имеет такую же цветовую гамму, как у радуги, только в обратном порядке.
"Радуга – это преломление солнечных лучей на каплях (шарообразных образованиях), а гало – это преломление на кристаллах, там лучи поворачиваются в другую сторону", – рассказала специалист.
Для возникновения гало необходимо, чтобы в верхних слоях тропосферы в неплотных облаках образовывались ледяные кристаллы, объяснила Зайцева. При небольшом потеплении влажность воздуха выше, поэтому, когда температура понижается, возникает такое явление.
"Это способствует образованию таких "иголочек". Снежинки образоваться не могут, потому что влажности не хватит. Для снежинок нужна облачная среда", – рассказала специалист.
Зайцева отметила, что вокруг солнца круги получаются более радужные, но вокруг луны тоже может быть довольно яркое свечение. "В Москве ночью увидеть гало будет проблематично из-за большой освещенности, а в Подмосковье можно рекомендовать людям выйти и поглядеть: сегодня обязательно будут какие-нибудь оптические явления", – заключила Зайцева.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал появление в Москве ледяных игл. Необычное природное явление можно будет наблюдать в небе над столицей с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта.
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