Метеоролог рассказал, где в Москве наблюдать ледяные иглы в ночь на 11 марта

Ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в ночь с 10 на 11 марта. У жителей столицы будет возможность увидеть необычное природное явление с 21:00 среды до 03:00 четверга, когда температура опустится ниже минус 20 градусов. Рассказываем, что это за явление и где его лучше наблюдать.

Что это за явление

Фото: Роман Пинчук/РИА Новости

О возможном появлении ледяных игл в столице сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в ночь со среды на четверг вновь ударят 20-градусные морозы. В условиях арктического вторжения и вымораживания ледяного пара в небе Москвы могут появиться ледяные иглы", – заявил Тишковец.

Это явление иногда называют ледяной пылью, а также снежной или алмазной пылью. Метеоролог объяснил, что оно образуется в условиях ясного неба при морозной погоде.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Происходит вымораживание, вымерзание водяного пара в твердую, кристаллическую фазу. Это мельчайшие ледяные кристаллики, которые парят в воздухе.

Тишковец отметил, что для Москвы это довольно редкое явление. Чаще его можно наблюдать в городах и населенных пунктах Сибири, где более резкий субконтинентальный климат и суровые морозы.

Кроме того, в Москве много источников света, которые могут помешать увидеть необычное явление. Поэтому ледяные иглы лучше наблюдать на окраинах или в окрестностях столицы, отметил Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Необходимо, чтобы был контраст с темным небом. Но сегодня в темное время суток не исключаю, что это явление можно наблюдать. Это всегда очень зрелищно и красиво.

Метеоролог подчеркнул, что в столице за всю прошедшую зиму было только 4 ночи с сильными морозами с температурой около минус 20 градусов. "Такие морозы для Москвы – редкость. У нас январская норма – минус 11-12 градусов", – подчеркнул он. Поэтому надо ловить уникальную возможность увидеть ледяные иглы с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта.

Световые столбы

При низких температурах из-за наличия в атмосфере водяного пара можно наблюдать не только ледяные иглы, но и такие уникальные природные явления, как световые столбы, или гало. "Происходит преломление лучей источника света. Это либо преломление на кристаллах льда, либо поглощение, либо отражение. Поэтому в морозную погоду наблюдаются такие явления", – рассказал Тишковец.

В начале этого года жители Подмосковья и всей России наблюдали световые столбы. Несмотря на визуальную схожесть с ледяными иглами, природа этих явлений разная. Ледяные иглы – это атмосферное явление, которое часто отмечается метеорологическими станциями. А световые столбы являются оптическим эффектом в верхних слоях тропосферы, когда образовавшиеся в воздухе кристаллы отражают лучи света.





Нина Зайцева доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Оно наблюдается, когда солнце находится вблизи горизонта, то есть в утренние или вечерние часы. Солнечный луч идет снизу и тянется вверх, образуя световой столб. Чем крупнее кристаллы в воздухе, тем больше радужность.

В Подмосковье световые столбы появились в январе, потому что перед приходом морозов была довольно сырая погода. Из-за высокой влажности в воздухе образовались кристаллы. Специалисты отмечают, что не нужно путать природные явления с обычным свечением от фонарей, где происходит обычное диффузное распространение света.

