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Общество

13:55

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Россияне поделились фотографиями уникального природного явления – световых столбов

Световые столбы: в холода россияне наблюдают уникальное природное явление
общество

В Подмосковье местные жители стали свидетелями необычного природного явления – световых столбов. С приходом холодов такой оптический эффект наблюдают жители на территории всей России. Самые красивые фотографии световых столбов – в нашей подборке.

Фото: Instagram.com/@anastasiya_davydova_official

Эти снимки были сделаны в Подмосковье. "Для Москвы это редкое явление в силу того, что Москва освещена, а в вечерние и утренние часы увидеть явление трудно. Кроме того, достаточно высока запыленность воздуха. А в области такое явление элементарно вполне может быть", – рассказала Москве 24 доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.


Климатолог объяснила, что световые столбы – это оптическое явление, при котором образовавшиеся в воздухе кристаллы отражают лучи света. Оно наблюдается, когда солнце находится вблизи горизонта, то есть в утренние или вечерние часы. Солнечный луч идет снизу и тянется вверх, образуя световой столб. "Чем крупнее кристаллы в воздухе, тем больше радужность", – отметила Зайцева.


В Подмосковье световые столбы образовались именно сейчас, потому что перед приходом морозов была довольно сырая погода. "Влажность воздуха была большая, поэтому в воздухе образовались кристаллы", – рассказала климатолог.


А это радужные столбы в Пермском крае. Явление там наблюдали местные жители нескольких населенных пунктов, включая поселок Теплая гора и город Соликамск.


Не обошло уникальное явление и Северную столицу России. Во Всеволожском районе Ленинградской области были замечены светлые вертикальные столбы, возвышающиеся над домами.


Светились столбы и в небе над Тюменью. "Ничего не понятно, но очень интересно", "Выглядит фантастично!" – восторженно отозвались в комментариях под фото местные жители.


Климатолог Зайцева отметила, что некоторые путают природное явление (световые столбы) с обычным свечением от фонарей. "Фонарь и уличные источники – это диффузное распространение света, а не природное явление, не та интенсивность. Для возникновения природного явления обязательно должно быть солнце (ранние утренние или поздние вечерние часы). Большей частью они бесцветны, иногда в вечернее время красные", – подчеркнула эксперт.

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