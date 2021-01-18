Мосводосток объяснил возникновение облаков пара на Москве-реке

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В Мосводостоке объяснили скольжение облаков пара по поверхности Москвы-реки неравномерным охлаждением воды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным организации, горожане заметили необычное явление на участке ниже Перервинской плотины. Эксперты отметили, что донные слои речной воды при похолодании остаются теплее тех, что на поверхности.

"При попадании в реку воды из Перервинской плотины происходит интенсивное смешивание слоев, и общая температура воды на этом участке повышается. При контакте теплой воды с ледяным воздухом происходит интенсивное испарение", – уточнили в пресс-службе.

Согласно данным экспертов, феномен парения сохранится над Москвой-рекой до момента, когда температура воздуха повысится.

В декабре 2020 года Сергей Собянин заявил, что в столице Российской Федерации значительно улучшилась экологическая ситуация. По словам градоначальника, в атмосфере отмечается меньшее количество выбросов и вредных веществ.

