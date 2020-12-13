Спасатели вытащили из Москвы-реки квадроцикл едва не провалившегося под лед мужчины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские спасатели достали из Москвы-реки квадроцикл мужчины, который катался по льду и чуть не провалился вместе с ним в воду в районе Живописного моста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Сегодня днем москвич решил прокатится на квадроцикле по льду на Москве-реке. Отчаянный заезд прервался у Живописного моста, когда лед треснул под колесами транспортного средства. Мужчина успел соскочить с квадроцикла и отползти от полыньи на безопасное расстояние", – сообщает департамент.

Там пояснили, что инцидент произошел на глазах у специалистов дежурной смены поисково-спасательной станции "Карамышево", осуществлявших обход. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили квадроцикл из воды с помощью судна на воздушной подушке "Славир", подцепив его тросами.

Отмечается, что владелец квадроцикла не пострадал и отказался от помощи врачей.

Ранее подросток в состоянии алкогольного опьянения провалился под лед на Москве-реке. Это произошло в районе Большого Устьинского моста. Отмечается, что после произошедшего пострадавшего доставили в больницу.