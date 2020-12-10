Пьяный подросток провалился под лед на Москве-реке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве подросток в состоянии алкогольного опьянения провалился под лед на Москве-реке. Это произошло в районе Большого Устьинского моста, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после произошедшего пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

"Его спасли и доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Н. Ф. Филатова, где врачи диагностировали острое отравление алкоголем и переохлаждение. Также у подростка обнаружен порез на правой руке", – поделился собеседник.

Он добавил, что специалисты выясняют все подробности происшествия.

Ранее в Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед. О пропаже своего 15-летнего сына, который не вернулся из школы домой, в полицию заявила жительница Николаевска. Рюкзак школьника нашли на берегу Волги.

В поиске ребенка принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и водолазы. Тело извлекли из воды утром 4 декабря.

