Собянин отметил улучшение экологии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин считает, что в столице значительно улучшилась экология, несмотря на ее расширение. Об этом он сообщил во время ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Улучшение экологии заметно по снижению количества выбросов и вредных веществ в атмосфере. Вода в Москве-реке, почва стали лучше", – пояснил градоначальник.

Собянин добавил, что стабилизировать и улучшить экологическую ситуацию на фоне роста столицы удалось благодаря развитию транспортного строительства. Кроме того, городские власти не оставляют без внимания экологические программы.

Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.