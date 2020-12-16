Собянин отметил улучшение экологии в Москве

14:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин считает, что в столице значительно улучшилась экология, несмотря на ее расширение. Об этом он сообщил во время ежегодного отчета в Мосгордуме.
"Улучшение экологии заметно по снижению количества выбросов и вредных веществ в атмосфере. Вода в Москве-реке, почва стали лучше", – пояснил градоначальник.
Собянин добавил, что стабилизировать и улучшить экологическую ситуацию на фоне роста столицы удалось благодаря развитию транспортного строительства. Кроме того, городские власти не оставляют без внимания экологические программы.
Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.
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