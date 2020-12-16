Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы о деятельности правительства

14:00
Фото: Московская городская дума/YouTube
Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства.
"Предлагается принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", – заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
За принятие отчета проголосовали 30 депутатов. Против высказались 9 представителей Мосгордумы, еще двое воздержались.
Мэр Москвы выступил с отчетом перед Мосгордумой в среду, 16 декабря. Собянин заявил, что главное место в его выступлении занимает тема борьбы с COVID-19. В частности, он отметил, что власти столицы оперативно адаптировали систему городского управления к условиям пандемии коронавируса.
По словам мэра, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Собянин оценил его как постепенный и сравнил с весенним периодом – тогда, отметил градоначальник, число "госпитализируемых больных двигалось в геометрической прогрессии".
Кроме того, Собянин оценил, как скоро вакцина от коронавируса будет доступна всем жителям столицы. Мэр Москвы рассказал, что прививочная кампания может стартовать в ближайшие несколько недель.
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