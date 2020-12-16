Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что программа поддержки бизнеса в Москве сохранится и в 2021 году. Об этом мэр столицы рассказал, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Градоначальник напомнил, что в Москве была запущена программа 13 субсидий. По ней представителям малого и среднего бизнеса предлагают средства на закупку оборудования или на продвижение продукции в стране или за рубежом.

Также Собянин рассказал, что в столице по-прежнему действует городская кредитная программа. Ее условия предусматривают, что бизнес может реструктурировать старые займы или получить новые стабилизационные кредиты. При этом процент по займам в 1,5–2 раза ниже рыночных ставок.

"Этими мерами помощи уже воспользовалось более 13 тысяч предпринимателей. С учетом большой востребованности программа 13 субсидий и льготного кредитования будет сохранена и в 2021 году", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что помощь в пандемию получили около 50 тысяч предприятий. Градоначальник напомнил, что правительство столицы сформировало четыре пакета антикризисных мер, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы.