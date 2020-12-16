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Общество

13:19

Собянин оценил ситуацию с безработицей в Москве

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве безработица из-за пандемии в разы меньше, чем в других крупных городах мира. Об этом сообщил Сергей Собянин во время отчета в Мосгордуме.

"Пандемия оставила серьезный отпечаток на рынке труда. Если сравнивать Москву с такими крупными городами, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, то у нас безработица в разы меньше", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, слаженная работа частных компаний по трудоустройству и реформирование службы труда позволили предложить горожанам больше вакансий, чем до пандемии.

"70 тысяч москвичей трудоустроились за последние месяцы. Работа в данном направлении продолжается, чтобы уровень безработицы вернулся к прежним показателям", – добавил он.

Ранее руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заявил, что столичный рынок труда стабилизируется после периода пандемии. По его словам, безработица в Москве за два месяца упала почти на 30%.

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