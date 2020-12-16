Собянин заявил об отсутствии необходимости в жестком локдауне в Москве

13:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве нет необходимости в жестком локдауне из-за COVID-19, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
"Работают все звенья медицинской системы, скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях мы можем себе позволить не вводить сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь", – подчеркнул градоначальник.
По словам мэра, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице не является взрывным, как это было весной.
"Мы весной и осенью живем в разных принципиально ситуациях. Весной количество заболевших и количество госпитализируемых больных двигалось в геометрической прогрессии. Осенью ситуация принципиально другая", – заявил глава города.
Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах Москвы стабильно уже 1,5 месяца, а медицинская система справляется с потоком заболевших.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 456 человек.
В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 2 734 454 диагноза COVID-19.
В Москве выявили за сутки 5 874 случая коронавируса
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