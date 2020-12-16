Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

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Ученые из Тель-Авивского университета исключили возможность полной потери слуха из-за коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Коронавирус действительно вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха. Я рад, что мы смогли опровергнуть этот популярный миф", – отметил один из авторов исследования, уточнив, что потеря слуха может проявляться у пациентов в виде временного симптома.

Ранее заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин развеял миф о том, что для большинства пациентов с COVID-19 наибольшую опасность представляют ночные часы. По его словам, тяжесть течения заболевания у пациентов в реанимации не связана с временем суток, дело в определенном состоянии во сне, которое обусловлено сопутствующими заболеваниями.

Специалист подчеркнул, что в медучреждениях, в которых лечат людей с коронавирусом, есть все условия для круглосуточного контроля за состоянием здоровья таких пациентов.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено более 71,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,618 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 2 707 945 случаев коронавируса. За весь период умерли 47 968 человек, выздоровели 2 149 610 человек.

