Врач развеял миф об опасности ночи для больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин развеял миф о том, что для большинства пациентов с COVID-19 наибольшую опасность представляют ночные часы.
По его словам, тяжесть течения заболевания у пациентов в реанимации не связана с временем суток, дело в определенном состоянии во сне, которое обусловлено сопутствующими заболеваниями.
"Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения вплоть до остановки дыхания", – рассказал Субботин в интервью радио Sputnik.
Специалист подчеркнул, что в медучреждениях, в которых лечат людей с коронавирусом, есть все условия для круглосуточного контроля за состоянием здоровья таких пациентов.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Он подчеркнул, что у многих людей после COVID-19 наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких. По этой причине йоговское дыхание он назвал универсальным способом.
Специалист рассказал о последствиях коронавируса
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