Иммунолог назвал способ реабилитации организма после COVID-19

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Для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, программу реабилитации после коронавируса каждому человеку надо разрабатывать конкретно, в зависимости от того, чем он болел, в каком состоянии и в каком возрасте.

"У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы – это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", – сказал Жемчугов.

Он подчеркнул, что у многих людей после COVID-19 наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких. По этой причине йоговское дыхание он назвал универсальным способом.

"Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", – заключил медик.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Из них 6 241 случай не имел клинических проявлений болезни. В столице за сутки зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной. Она также сообщала о росте госпитализаций из-за заражения COVID-19.

Ранее вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад. Эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности.

