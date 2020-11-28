Иммунолог назвал способ реабилитации организма после COVID-19

Фото: Москва 24/Иванко Юлия
Для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, программу реабилитации после коронавируса каждому человеку надо разрабатывать конкретно, в зависимости от того, чем он болел, в каком состоянии и в каком возрасте.
"У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы – это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", – сказал Жемчугов.
Он подчеркнул, что у многих людей после COVID-19 наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких. По этой причине йоговское дыхание он назвал универсальным способом.
"Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", – заключил медик.
За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Из них 6 241 случай не имел клинических проявлений болезни. В столице за сутки зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной. Она также сообщала о росте госпитализаций из-за заражения COVID-19.
Ранее вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад. Эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности.
В России установлен рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
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