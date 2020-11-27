Столичные власти отметили напряженность ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд", – подчеркнула Ракова.

Она также сообщила о росте госпитализаций из-за заражения COVID-19. По словам Раковой, ежедневно в Москве от 1,5 до 1,7 тысячи человек доставляются в больницы с коронавирусом.

В то же время заммэра отметила, что заболеваемость среди представителей старшего поколения и детей не растет. В связи с этим доля заразившихся коронавирусом среди данных возрастных категорий в общем объеме больных сокращается, подчеркнула Ракова.

"По сравнению с началом осени она сократилась практически в два раза", – заявила заммэра, добавив, что это говорит об эффективности принятых ограничительных мер.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавирусной инфекции. За этот же временной отрезок 1 549 человек с COVID-19 были госпитализированы. В больницах на аппаратах ИВЛ находятся 421 пациент.