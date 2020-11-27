Столичные власти отметили напряженность ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной, сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд", – подчеркнула Ракова.
Она также сообщила о росте госпитализаций из-за заражения COVID-19. По словам Раковой, ежедневно в Москве от 1,5 до 1,7 тысячи человек доставляются в больницы с коронавирусом.
В то же время заммэра отметила, что заболеваемость среди представителей старшего поколения и детей не растет. В связи с этим доля заразившихся коронавирусом среди данных возрастных категорий в общем объеме больных сокращается, подчеркнула Ракова.
"По сравнению с началом осени она сократилась практически в два раза", – заявила заммэра, добавив, что это говорит об эффективности принятых ограничительных мер.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавирусной инфекции. За этот же временной отрезок 1 549 человек с COVID-19 были госпитализированы. В больницах на аппаратах ИВЛ находятся 421 пациент.
В Москве уже 20 тысяч человек получили вакцину от коронавируса
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