Порядка 5 тыс коек для пациентов с COVID-19 свободно в столичных больницах – Ракова

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В столичных больницах наблюдается около 5 тысяч свободных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В настоящее время особая нагрузка ложится на поликлиники, на амбулаторную помощь", – отметила она.

По ее словам, в городе откроют 12 круглосуточных КТ-центров для помощи больным COVID-19. Там же пациентам будут проводить диагностику и выдачу необходимых препаратов. Кроме того, call-центрам поликлиник предоставят помощь 300 сотрудников МФЦ.

"Также принято решение, что выдавать лекарственные препараты будут работники скорой помощи, которые выезжают на вызов, в случае если человек отказывается от госпитализации или она ему не требуется", – заключила заммэра.

Ранее она сообщила, что результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию жители Москвы будут получать по СМС.

Нововведение будет касаться исследований, проводившихся в городских поликлиниках. По словам Раковой, данная мера позволит горожанам оперативно получать информацию о результатах тестов, а также соблюдать меры предосторожности.

