Москвичи будут получать СМС с результатами теста на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию жители Москвы будут получать по СМС. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Отмечается, что нововведение будет касаться исследований, проводившихся в городских поликлиниках. По словам Раковой, данная мера позволит горожанам оперативно получать информацию о результатах тестов, а также соблюдать меры предосторожности.
"Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата", – подчеркнула Ракова.
Также заммэра отметила, что если тест не позволил определить, болен ли человек COVID-19, его попросят пройти исследование еще раз.
"Медработники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому", – добавила Ракова.
Если тест окажется положительным, то пациента попросят самоизолироваться, в ближайшее время с ним свяжется доктор и расскажет, как действовать дальше.
Ранее сразу две столичные клиники закрыли из-за того, что те не передавали данные о COVID-19. Опечатан процедурный кабинет центра Спортмедицина на Крыласткой улице. Похожая ситуация и в одном из филиалов сети "Чайка".
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