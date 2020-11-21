Москвичи будут получать СМС с результатами теста на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию жители Москвы будут получать по СМС. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Отмечается, что нововведение будет касаться исследований, проводившихся в городских поликлиниках. По словам Раковой, данная мера позволит горожанам оперативно получать информацию о результатах тестов, а также соблюдать меры предосторожности.

"Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата", – подчеркнула Ракова.

Также заммэра отметила, что если тест не позволил определить, болен ли человек COVID-19, его попросят пройти исследование еще раз.

"Медработники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому", – добавила Ракова.

Если тест окажется положительным, то пациента попросят самоизолироваться, в ближайшее время с ним свяжется доктор и расскажет, как действовать дальше.

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