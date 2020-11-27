Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с Москвой 24 назвал максимальный прирост числа заболевших коронавирусом в России ожидаемым.
Ранее в Оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 во всех регионах – 27 543. Из них на Москву пришлось 7 918. При этом за сутки в России полностью выздоровели 26 682 человека, что также является рекордом. Общее число вылечившихся россиян с начала пандемии составляет 1 712 174.
"Во-первых, мы все больше проводим тестов. Естественно, и выявлять будем больше. Это ожидаемая цифра, ничего в ней экстраординарного нет... Поскольку еще не так много людей переболели этой инфекцией, то пока все время будет наблюдаться рост", – объяснил Зверев.
Вместе с тем эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности. "Лучше масок и безопасного расстояния пока ничего нет. Надо понимать, что маски нужны в общественных местах, где мы не можем соблюдать безопасное расстояние", – добавил Зверев.
Кроме того, из-за непростой ситуации с коронавирусом специалист призвал россиян отметить предстоящие новогодние праздники дома с родными и близкими. "Все-таки Новый год всегда был семейным праздником, лучше сейчас эту традицию восстановить и поддержать", – сказал он.
Также, по мнению Зверева, уже сейчас важно задуматься, каким образом безопасно организовать встречу Рождества: без толпы и с соблюдением всех необходимых мер.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице будут дважды тестировать тех, кто живет вместе с заболевшими коронавирусной инфекцией.
"Мы наглядно видим, что те, кто остается проживать с заболевшим – его домочадцы, близкие родственники, – конечно, находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза", – сказала она.
Ракова пояснила, что на сегодняшний день эта категория граждан сдает тест на COVID-19 только один раз.
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