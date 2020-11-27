Вирусолог рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с Москвой 24 назвал максимальный прирост числа заболевших коронавирусом в России ожидаемым.

Ранее в Оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 во всех регионах – 27 543. Из них на Москву пришлось 7 918. При этом за сутки в России полностью выздоровели 26 682 человека, что также является рекордом. Общее число вылечившихся россиян с начала пандемии составляет 1 712 174.

"Во-первых, мы все больше проводим тестов. Естественно, и выявлять будем больше. Это ожидаемая цифра, ничего в ней экстраординарного нет... Поскольку еще не так много людей переболели этой инфекцией, то пока все время будет наблюдаться рост", – объяснил Зверев.





Виталий Зверев научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Думаю, зимой лучше не станет, потому что это вообще время всех респираторных и вирусных инфекций: ситуация осложнится еще гриппом, другими ОРВИ, которые также никуда не исчезнут. Здесь очень важна правильная, точная диагностика... А вот весной обязательно нужно ждать улучшений, будет так же, как было весной этого года, к лету все пойдет на спад.

Вместе с тем эксперт напомнил, что главная защита от COVID-19 – соблюдение предписанных мер безопасности. "Лучше масок и безопасного расстояния пока ничего нет. Надо понимать, что маски нужны в общественных местах, где мы не можем соблюдать безопасное расстояние", – добавил Зверев.

Кроме того, из-за непростой ситуации с коронавирусом специалист призвал россиян отметить предстоящие новогодние праздники дома с родными и близкими. "Все-таки Новый год всегда был семейным праздником, лучше сейчас эту традицию восстановить и поддержать", – сказал он.

Также, по мнению Зверева, уже сейчас важно задуматься, каким образом безопасно организовать встречу Рождества: без толпы и с соблюдением всех необходимых мер.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице будут дважды тестировать тех, кто живет вместе с заболевшими коронавирусной инфекцией.

"Мы наглядно видим, что те, кто остается проживать с заболевшим – его домочадцы, близкие родственники, – конечно, находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза", – сказала она.

Ракова пояснила, что на сегодняшний день эта категория граждан сдает тест на COVID-19 только один раз.