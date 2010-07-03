Эксперты назвали условия, при которых в России закончится эпидемия COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России уже превысило два миллиона. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с инфекцией в стране непростая и не решится с наступлением зимы. Вместе с тем в ряде регионов наблюдается стабилизация обстановки, а некоторые близки к тому, чтобы выйти по заболеваемости коронавирусом на плато. Рассказываем, как дела с COVID-19 обстоят в стране и за рубежом.



Непростая ситуация

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Количество выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии уже достигло 2 039 926 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в стране имеется тенденция к ухудшению ситуации с COVID-19. Вместе с тем она добавила, что взрывного роста заболеваемости в регионах не происходит. Попова также напомнила, что инфекция не исчезнет с наступлением зимы.

"Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", – объяснила она.



24 318 новых случаев коронавируса, из которых 6 902 – в Москве. За весь период пандемии зафиксировано 35 311 летальных исходов, а выздоровели 1 551 414 человек.

За минувшие сутки в России выявлено новых случаев коронавируса, из которых– в Москве. За весь период пандемии зафиксировано 35 311 летальных исходов, а выздоровели 1 551 414 человек.

По словам Поповой, по-прежнему важно соблюдать все правила санитарной безопасности. "И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", – заявила она.

В свою очередь, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что ситуация с ежедневным приростом числа инфицированных в большинстве регионов страны стабилизировалась, а в 23-х близка к выходу на плато по заболеваемости.





Агаси Тавадян эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов.

Специалист пояснил, что к регионам с положительной динамикой можно отнести следующие: Ростовскую, Смоленскую, Липецкую, Воронежскую, Новосибирскую, Брянскую, Кемеровскую, Рязанскую, Магаданскую, Пензенскую, Амурскую, Орловскую, Оренбургскую, Архангельскую области; Еврейскую автономную область; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа; Севастополь; Калмыкию, Алтай, Карачаево-Черкесию; Камчатский и Красноярский край.

Остальные регионы, по словам Тавадяна, приближаются к плато. "Есть признаки того, что в скором времени наступит пик", – добавил он.

При этом тяжелая ситуация и более поздний выход на плато, скорее всего, будет в Новгородской, Калининградской и Псковской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Карелии и Чечне.



Каждые 17 секунд

Фото: AP/Francesco Militello Mirto/LaPresse

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за весь период пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло отметки 56 261 952, жертвами инфекции стали 1 349 506 пациентов.

Среди регионов лидерами по количеству инфицированных являются Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. А в тройку самых зараженных стран входят США, Индия и Бразилия.

Вместе с тем ВОЗ подсчитала, что каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от последствий заражения COVID-19.

Больше 80% стран этого региона за минувшие две недели заявили о показателях заболеваемости более 100 случаев на 100 тысяч человек. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Также, по его словам, системы здравоохранения стран там работают на пределе своих возможностей. Например, во Франции на 95% заняты отделения интенсивной терапии, а в Швейцарии – на 100%.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в Европе зафиксировано снижение темпов распространения COVID-19, но при этом количество смертей из-за инфекции растет. По данным организации, на прошлой неделе в европейских странах число новых случаев уменьшилось первый раз за последние три месяца.



Спасение есть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 объяснил, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда иммунная прослойка населения Земли достигнет отметки 60% и выше.

"Достигнуть этого можно двумя путями: если население переболеет естественным образом, что сейчас и происходит, а второй путь – это вакцинация. Вакцинация может существенно уменьшить количество реально тяжело переболевших и снизить таким образом летальность", – пояснил он.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Совсем пустить болезнь на самотек было бы риском таким, что система здравоохранения в стране потом просто не справится. Поэтому власти настаивают на соблюдении масочного режима, по возможности удаленной работе, прекращении очного обучения – тех мерах, которые реально снижают количество контактов между людьми и таким образом притормаживают развитие пандемии, снижают нагрузку на систему здравоохранения.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что в борьбе с коронавирусом важна не только эпидемиологическая составляющая, но и психологическая.

"Некоторый осторожный оптимизм в меня вселяет, что любая инфекция постепенно ослабевает, это ее естественное свойство. Во-вторых, на подходе или уже начата вакцинация, есть разные варианты вакцин отечественных и зарубежных. По предварительным данным, они работают. В-третьих, некоторая нервозность, которая сейчас наблюдается в обществе, она не навсегда", – заявил эксперт.





Алексей Аграновский вирусолог Все, безусловно, будет хорошо, и инфекцию мы победим. Давайте помнить, что это не черная оспа и не чума. Конечно, коронавирус – серьезная инфекция, и нам еще только в будущем предстоит оценить в полной мере ее воздействие на человечество. Эта история с нами надолго, надо научиться с ней жить, вести себя разумно, соблюдая те меры, которые рекомендованы.

Эксперт подчеркнул, что есть страны, в которых ситуация сейчас намного сложнее, чем в России. "Остается только пожелать нашим европейским партнерам да и всем людям поскорее избавиться от этой проблемы", – сказал он.

По словам вирусолога, на уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах влияют свои факторы и особенности того или иного региона.