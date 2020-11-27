Врач рассказал, что поможет легким после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Восстановить легкие пациента, перенесшего коронавирус в тяжелой форме, можно при помощи специального массажа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, массажи увеличивают содержание кислорода в крови, стимулируют лимфодренажную функцию в организме и работу ворсинчатого эпителия бронхов.

"Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией. Но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – сказал Кабычкин.

Он добавил, что массаж стоит подбирать индивидуально и комбинировать его с другими видами реабилитации. Это позволит более комплексно подойти к решению проблемы. При этом опираться стоит на степень поражения легких.

"Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", – заключил врач.

Ранее врач-пульмонолог Александр Карабиненко отметил, что переболевшим COVID-19 придется восстанавливаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Он предложил обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы, чтобы не возникло нарушений кровообращения по магистральным сосудам.

