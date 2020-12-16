В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 715 (17,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 5 028 случаев, на Санкт-Петербург – 3 758, на Московскую область – 1 477, на Нижегородскую область – 492, на Архангельскую область – 397, на Свердловскую область – 395, на Воронежскую область – 387, на Ростовскую область – 385, на Вологодскую область – 371, на Псковскую область – 359, на Республику Крым – 354, на Хабаровский край – 345, на Республику Карелия – 340, на Красноярский край – 333, на Пермский край – 327.

Всего в РФ зарегистрировано 2 734 454 случая (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе – 0,4%, в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, Новосибирской области – 0,6%, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Мордовии, Иркутской, Оренбургской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Дагестан – 0,7%.

За последние сутки в РФ умерли 596 пациентов с COVID-19, за весь период число умерших составило 48 564. За последние 24 часа выздоровели 26 490 человек, за весь период – 2 176 100.

Ранее Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.