Эксперты рассказали, как COVID-19 влияет на психику

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Вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у 20% переболевших коронавирусом пациентов наблюдаются неврологические расстройства, передает News.ru.

"Есть данные, что COVID-19 вызывает кислородное голодание, из-за чего происходит нарушение микроциркуляции крови в нервной системе. Также доказано, что вирус нарушает передачу нервных импульсов. Работа нервной системы нарушается", – рассказал Тимаков.

Главный врач медицинского центра, психиатр и нарколог Алексей Казанцев подчеркнул, что профилактические меры против коронавируса, долгая изоляция и постельный режим также могут негативно сказаться на нервной системе. По его словам, весной был зафиксирован большой поток пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что одним из опасных последствий коронавируса является иммунное расстройство. Специалист отметил, что медикам необходимо применять наработанный опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями для лечения больных COVID-19.