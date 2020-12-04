Врач предупредил об опасном последствии коронавируса

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Одним из опасных последствий коронавируса является иммунное расстройство, способное повлечь смерть, сообщил академик РАН, глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

"COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей", – передает слова Румянцева РИА Новости.

Специалист отметил, что медикам необходимо применять наработанный опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями для лечения больных COVID-19.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что негативные последствия COVID-19 для легких людям придется преодолевать от трех месяцев до года. Ускорить процесс можно, если заранее подготовить организм, заверил Карабиненко.