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18:33

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Врачи оценили, может ли COVID-19 вызвать преждевременное старение организма

Похититель молодости? Способен ли COVID-19 вызвать раннее старение
общество медицина

Одним из последствий COVID-19 может быть преждевременное старение организма, заявили в Университете Джорджа Мейсона. Причем речь идет не только о тех пациентах, которые перенесли болезнь в тяжелой или умеренной форме, но даже в легкой. Разбираемся, с чем это связано, а также можно ли избежать подобных проблем.

Фото: depositphotos/alexraths

Удар по органам

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что одним из вероятных последствий коронавируса является преждевременное старение организма. По ее словам, у 70% пациентов выявили патологию некоторых внутренних органов. Например, наблюдались изменения печени и поджелудочной железы.

Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы – уже в 40.
Анча Баранова
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

Биолог считает, что COVID-19 "забирает ресурсы и приближает старость". Баранова пояснила, что такие выводы были сделаны по результатам работы группы врачей, которые обследовали переболевших коронавирусом в умеренной и мягкой формах. Однако она подчеркнула, что последствия заболевания требуют более детального изучения.

Ранее немецкие ученые клиники "Шарите" заявляли, что COVID-19 также может поражать мозг человека. Вместе с тем они описали механизм, каким образом это происходит. По словам специалистов, вирус перемещается от одной нервной клетки к другой, используя обонятельную слизистую оболочку, чтобы достичь мозга.

За последние сутки в России подтвердили 25 345 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришелся 5 191, на Санкт-Петербург – 3 684, на Московскую область – 1 148.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отнимает молодость?

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 назвал заявление о преждевременном старении организма из-за COVID-19 фантастичным. По его мнению, для того, чтобы оценить такие последствия, необходимо много времени.

"Старение органов идет в зависимости от нашей предрасположенности, наследственности. И у всех по-разному. Теоретически на это могут влиять внешние факторы. Но не могут же за месяц постареть органы, мне это кажется странным", – пояснил специалист.

При этом вирусолог обозначил важную роль реабилитации в случае с COVID-19 и другими болезнями как меру борьбы с негативными последствиями.

Реабилитация важна при любом заболевании, нужно строго следовать советам врача. Это так же важно, как после гриппа.
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ

Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок тоже считает, что вопрос о воздействии коронавирусной инфекции на организм пока еще не очень хорошо изучен. По его словам, основная проблема у людей, перенесших COVID-19, – воспаление сосудов различных органов и систем организма: в легких, в сердечной мышце, в головном мозге, в печени, в поджелудочной железе, у мужчин еще и в тестикулах (семенниках).

"Это ведет к тому, что вокруг сосудов образуются "муфты" из клеток соединительной ткани, они делают сосуды малоэластичными. Поэтому самое частое осложнение после COVID-19 – это повышенное артериальное давление, то есть организм за счет давления компенсирует нарушение эластичности сосудов", – пояснил собеседник Москвы 24.

В своей практике я вижу системные нарушения, происходит перераспределение гемодинамики, то есть люди начинают испытывать симптомы тех заболеваний, которые они когда-то давно перенесли, но они возвращаются, потому что какое-то неблагополучие было в органах.
Владимир Болибок
врач – иммунолог-аллерголог

Врач подчеркнул, что называть эти проблемы симптомом преждевременной старости не совсем правильно. По его словам, в медицине есть такой термин, как коллагеноз (воспаление соединительной ткани в организме), что лучше описывает ситуацию.

Также специалист отметил, что некоторые пациенты, перенесшие COVID-19 два-три месяца назад, уже сейчас страдают от неприятных последствий, поэтому им важно проходить курс реабилитации. По его мнению, этот вопрос может решить санаторная сеть или дневные стационары в поликлиниках.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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