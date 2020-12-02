Врачи оценили, может ли COVID-19 вызвать преждевременное старение организма

Одним из последствий COVID-19 может быть преждевременное старение организма, заявили в Университете Джорджа Мейсона. Причем речь идет не только о тех пациентах, которые перенесли болезнь в тяжелой или умеренной форме, но даже в легкой. Разбираемся, с чем это связано, а также можно ли избежать подобных проблем.



Удар по органам

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что одним из вероятных последствий коронавируса является преждевременное старение организма. По ее словам, у 70% пациентов выявили патологию некоторых внутренних органов. Например, наблюдались изменения печени и поджелудочной железы.





Анча Баранова профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы – уже в 40.

Биолог считает, что COVID-19 "забирает ресурсы и приближает старость". Баранова пояснила, что такие выводы были сделаны по результатам работы группы врачей, которые обследовали переболевших коронавирусом в умеренной и мягкой формах. Однако она подчеркнула, что последствия заболевания требуют более детального изучения.

Ранее немецкие ученые клиники "Шарите" заявляли, что COVID-19 также может поражать мозг человека. Вместе с тем они описали механизм, каким образом это происходит. По словам специалистов, вирус перемещается от одной нервной клетки к другой, используя обонятельную слизистую оболочку, чтобы достичь мозга.

За последние сутки в России подтвердили 25 345 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришелся 5 191, на Санкт-Петербург – 3 684, на Московскую область – 1 148.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отнимает молодость?

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 назвал заявление о преждевременном старении организма из-за COVID-19 фантастичным. По его мнению, для того, чтобы оценить такие последствия, необходимо много времени.

"Старение органов идет в зависимости от нашей предрасположенности, наследственности. И у всех по-разному. Теоретически на это могут влиять внешние факторы. Но не могут же за месяц постареть органы, мне это кажется странным", – пояснил специалист.

При этом вирусолог обозначил важную роль реабилитации в случае с COVID-19 и другими болезнями как меру борьбы с негативными последствиями.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Реабилитация важна при любом заболевании, нужно строго следовать советам врача. Это так же важно, как после гриппа.

Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок тоже считает, что вопрос о воздействии коронавирусной инфекции на организм пока еще не очень хорошо изучен. По его словам, основная проблема у людей, перенесших COVID-19, – воспаление сосудов различных органов и систем организма: в легких, в сердечной мышце, в головном мозге, в печени, в поджелудочной железе, у мужчин еще и в тестикулах (семенниках).

"Это ведет к тому, что вокруг сосудов образуются "муфты" из клеток соединительной ткани, они делают сосуды малоэластичными. Поэтому самое частое осложнение после COVID-19 – это повышенное артериальное давление, то есть организм за счет давления компенсирует нарушение эластичности сосудов", – пояснил собеседник Москвы 24.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог В своей практике я вижу системные нарушения, происходит перераспределение гемодинамики, то есть люди начинают испытывать симптомы тех заболеваний, которые они когда-то давно перенесли, но они возвращаются, потому что какое-то неблагополучие было в органах.

Врач подчеркнул, что называть эти проблемы симптомом преждевременной старости не совсем правильно. По его словам, в медицине есть такой термин, как коллагеноз (воспаление соединительной ткани в организме), что лучше описывает ситуацию.

Также специалист отметил, что некоторые пациенты, перенесшие COVID-19 два-три месяца назад, уже сейчас страдают от неприятных последствий, поэтому им важно проходить курс реабилитации. По его мнению, этот вопрос может решить санаторная сеть или дневные стационары в поликлиниках.