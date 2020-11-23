Эксперты объяснили, может ли коронавирус положительно влиять на раковые опухоли

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в диалоге с Москвой 24 прокомментировал возможность влияния COVID-19 на раковые клетки.
Ранее в СМИ появилась информация, что при проведении исследований врачам удалось выявить, что COVID-19 может вытеснять злокачественные новообразования у пациентов с начальной стадией онкологии. Сообщается, что после выздоровления от коронавируса эти люди не имели прежних показаний для проведения химиотерапии. По мнению специалистов, коронавирусная инфекция может не позволять развиваться "конкурентам". Отмечается, что данные пока не подвергались научному анализу и не имеют официального подтверждения.
Вирусолог Алексей Аграновский не отрицает, что такое влияние коронавируса на онкологические заболевания возможно.
"Может быть, это действительно приводит к тому, что меняется статус организма. И возможны процедуры и способы терапии, которые не были возможны без инфекции", – добавил вирусолог.
Аграновский отметил, что ранее уже разрабатывались методы воздействия других вирусов на раковые клетки, но конечные результаты пока неизвестны.
Из-за повышенного сродства к раковым клеткам вирусы могут использоваться как векторы для доставки каких-то лекарств, которые подавляют опухоль, либо как фактор, который будет ее уничтожать, уточнил Аграновский.
Аграновский добавил, что исследование влияния коронавируса на онкобольных в перспективе может быть осложнено тем, что будет очень маленькая выборка пациентов. И даже в случае успешного прохождения испытаний и доказательства влияния коронавируса на онкоклетки предстоит еще долгий путь лечения, и результат не гарантирован.
В свою очередь хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков усомнился в воздействии COVID-19 на раковые клетки. В диалоге с Москвой 24 он сообщил, что не знает случаев, когда какому-либо вирусу удавалось замедлить рост опухоли.
"ДНК опухоли и молекула вируса – это практически одно и то же. Не случайно в свое время появилась вирусная теория зарождения жизни", - отметил онколог.
Тем не менее Коржиков подчеркнул, что исследования нужно проводить. "Поиски, конечно, нужно вести. Наука есть наука. Но практической значимости это никакой не имеет", - подчеркнул онколог.
Коржиков добавил, что не следует питать надежды на то, что если заразиться COVID-19, это поможет вылечиться от рака. "Это глупость полная", - сообщил онколог. "Искать отдушину в ковиде в виде спасения от онкологии не следует", - подчеркнул Коржиков.
Ранее ученые заявили, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы с зубами. Исследования начались после жалоб людей, перенесших ковид, на выпадение зубов и болезненность десен.
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