Эксперты объяснили, может ли коронавирус положительно влиять на раковые опухоли

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в диалоге с Москвой 24 прокомментировал возможность влияния COVID-19 на раковые клетки.

Ранее в СМИ появилась информация, что при проведении исследований врачам удалось выявить, что COVID-19 может вытеснять злокачественные новообразования у пациентов с начальной стадией онкологии. Сообщается, что после выздоровления от коронавируса эти люди не имели прежних показаний для проведения химиотерапии. По мнению специалистов, коронавирусная инфекция может не позволять развиваться "конкурентам". Отмечается, что данные пока не подвергались научному анализу и не имеют официального подтверждения.

Вирусолог Алексей Аграновский не отрицает, что такое влияние коронавируса на онкологические заболевания возможно.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Так может быть, я бы не взялся это оспаривать. Эта инфекция – очень большая встряска для организма. Инфекция новая, поэтому мы всех ее деталей не знаем. И отсюда – всех ее качеств.

"Может быть, это действительно приводит к тому, что меняется статус организма. И возможны процедуры и способы терапии, которые не были возможны без инфекции", – добавил вирусолог.

Аграновский отметил, что ранее уже разрабатывались методы воздействия других вирусов на раковые клетки, но конечные результаты пока неизвестны.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Например, альфавирусы рассматривались как возможные вирусы, которые в качестве мишени используют онкоклетки, потому что у них повышенное сродство к этим клеткам.

Из-за повышенного сродства к раковым клеткам вирусы могут использоваться как векторы для доставки каких-то лекарств, которые подавляют опухоль, либо как фактор, который будет ее уничтожать, уточнил Аграновский.

Аграновский добавил, что исследование влияния коронавируса на онкобольных в перспективе может быть осложнено тем, что будет очень маленькая выборка пациентов. И даже в случае успешного прохождения испытаний и доказательства влияния коронавируса на онкоклетки предстоит еще долгий путь лечения, и результат не гарантирован.

В свою очередь хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков усомнился в воздействии COVID-19 на раковые клетки. В диалоге с Москвой 24 он сообщил, что не знает случаев, когда какому-либо вирусу удавалось замедлить рост опухоли.





Андрей Коржиков хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Вирусов на свете множество, патогенностью обладают большинство из них, которые сосуществуют с человеком. Уж сколько было различных эпидемий и вирусных заболеваний. При этом у пациентов с онкологией замедление опухолевого роста при заболевании, вызванном вирусами, лично мной не замечено. И в науке между прочим тоже.

"ДНК опухоли и молекула вируса – это практически одно и то же. Не случайно в свое время появилась вирусная теория зарождения жизни", - отметил онколог.

Тем не менее Коржиков подчеркнул, что исследования нужно проводить. "Поиски, конечно, нужно вести. Наука есть наука. Но практической значимости это никакой не имеет", - подчеркнул онколог.

Коржиков добавил, что не следует питать надежды на то, что если заразиться COVID-19, это поможет вылечиться от рака. "Это глупость полная", - сообщил онколог. "Искать отдушину в ковиде в виде спасения от онкологии не следует", - подчеркнул Коржиков.

Ранее ученые заявили, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы с зубами. Исследования начались после жалоб людей, перенесших ковид, на выпадение зубов и болезненность десен.