Биолог предупредила о преждевременном старении после COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала преждевременное старение организма одним из вероятных последствий коронавируса.
В частности, в интервью РИА Новости специалист сослалась на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие COVID-19 в умеренной и мягкой форме.
По ее словам, у 70 процентов, включая тех, кто переболел очень слабо, выявили патологию некоторых внутренних органов. Например, наблюдались изменения печени и поджелудочной железы.
"Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы – уже в 40", – сказала Баранова. Она выразила мнение, что инфекция "забирает ресурсы и приближает старость".
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.
Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами предосторожности.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
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