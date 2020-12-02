Биолог предупредила о преждевременном старении после COVID-19

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала преждевременное старение организма одним из вероятных последствий коронавируса.

В частности, в интервью РИА Новости специалист сослалась на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

По ее словам, у 70 процентов, включая тех, кто переболел очень слабо, выявили патологию некоторых внутренних органов. Например, наблюдались изменения печени и поджелудочной железы.

"Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы – уже в 40", – сказала Баранова. Она выразила мнение, что инфекция "забирает ресурсы и приближает старость".

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами предосторожности.