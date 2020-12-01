Ученые выяснили, как COVID-19 проникает в мозг

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Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может поразить мозг человека через нервные клетки, находящиеся в обонятельной слизистой оболочке. Об этом заявили немецкие ученые клиники "Шарите", сообщает газета "Известия".

Научные специалисты обнаружили, при помощи каких механизмов COVID-19 достигает мозга людей. Использовались образцы тканей 33 пациентов, которые умерли от коронавируса в "Шарите" и клинике Университетского медицинского центра Геттингена.

По словам авторов работы, найдены доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга. Изображения, которые удалось получить благодаря электронному микроскопу, подтвердили версию экспертов. Речь идет о гипотезе, по которой SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг.

Ученые считают, что данная версия доказывается анатомической близостью клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов, а также нервных клеток в этой области. "Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", – резюмирует один из авторов статьи доктор Хелена Радбрух из отделения невропатологии клиники.

Врач обратила внимание, что от нервных клеток вирус распространяется через кровеносные сосуды. Его следы были выявлены в стенках сосудов.

"Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание", – добавил руководитель исследования, профессор Фрэнк Хеппнер.

Авторы научной работы объяснили, что все пациенты, чей биологический материал взяли для исследования, перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса. По отчету Управления национальной статистики Великобритании, им является аносмия – потеря обоняния и вкуса.