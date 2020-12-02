В России выявили 25 345 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 25 345 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 108 (20,2%), сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришелся 5 191 новый случай, на Санкт-Петербург – 3 684, на Московскую область – 1 148, на Карелию – 451, на Мурманскую область – 290, на Архангельскую область – 395 , Республику Коми – 293, Новгородскую область – 210, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 199.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане.
Всего в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса. За последние сутки подтверждено 589 летальных случаев. За весь период по России умерли 41 053 человека. За 24 часа выписали 26 882 человека, за весь период – 1 830 349.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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