Пульмонолог рассказал, что мешает восстановлению легких после COVID-19

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COVID-19 часто вызывает поражение и воспаление легких, с последствиями которых человеку придется бороться самостоятельно после выписки из больницы, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.

"Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит", – сказал специалист.

По его словам, курильщикам необходимо отказаться от пагубной привычки.

"Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство", – отметил врач.

По его словам, процесс восстановления занимает от трех месяцев до года. Ускорить процесс можно, если заранее подготовить организм, заверил Карабиненко.

"Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил", – добавил пульмонолог.

Ранее группа международных ученых выяснила, что легкие больных коронавирусной инфекцией могут поразить грибковые инфекции. Специалисты обнаружили грибок у пациентов, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. По словам экспертов, активация противовирусного иммунитета может привести к развитию воспаления, способствующего грибковому патогенезу. Согласно исследованию, при тяжелых случаях у людей может случиться повреждение легочного эпителия.

