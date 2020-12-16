Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:45

В Москве за сутки госпитализировали 1 723 пациента с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 456 человек, сообщает Оперштаб.

В столице за 24 часа подтверждено 5 028 новых случаев коронавируса. Из них 42,2% приходятся на людей в возрасте от 18 до 45 лет, еще 31,7% – на пациентов от 46 до 65 лет.

Кроме того, 12,6% новых случаев выявлено среди людей от 66 до 79 лет, 4,9% – среди пациентов старше 80 лет. Доля подтвержденных случаев среди детей составляет 8,6%.

В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 2 734 454 диагноза COVID-19.

В Москве выявили за сутки 5 874 случая коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать