В Москве за сутки госпитализировали 1 723 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 456 человек, сообщает Оперштаб.

В столице за 24 часа подтверждено 5 028 новых случаев коронавируса. Из них 42,2% приходятся на людей в возрасте от 18 до 45 лет, еще 31,7% – на пациентов от 46 до 65 лет.

Кроме того, 12,6% новых случаев выявлено среди людей от 66 до 79 лет, 4,9% – среди пациентов старше 80 лет. Доля подтвержденных случаев среди детей составляет 8,6%.

В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 2 734 454 диагноза COVID-19.