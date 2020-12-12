Москвичам рассказали, что можно увидеть в природных парках города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин



В Серебряном бору можно найти самое большое тростниковое болото, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" произрастает Петровский дуб. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты Мосприроды подготовили наиболее интересные места, где можно изучить необычные природные объекты, а также встретить животных.

На территории Серебряного бора расположено самое большое тростниковое болото в городе. Оно играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия на особо охраняемой природной территории. Кроме того, на озере Бездонном можно встретить редких птиц, среди которых камышница, хохлатая чернеть.

В столичном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" произрастает старый черешчатый дуб. Его еще называют Петровским, так как, по легенде, дерево посадил Петр I, на один день заезжавший в усадьбу Кузьминки. Тем не менее на самом деле дубу чуть более 200 лет. Диаметр этого дерева – 3,5 метра, а высота – 31 метр. Рядом с Петровским есть еще несколько многовековых дубов.

В природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в течение 13 лет проживают бобры. Семья из восьми грызунов занимает участок акватории реки Химки протяженностью около 1,2 километра. На правом берегу реки животные построили хатку, там они проводят основную часть светлого времени суток. Бобры без боязни подплывают к людям.

В Битцевском лесу можно встретить курганы вятичей XI–XII веков. В глубокой древности там сначала жили финно-угорские племена, затем пришли славяне, оставившие после себя курганы. Первые деревни существовали здесь в XIII веке.

На реке Чернушке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" сформирован каскад из семи прудов. Свое название данная река могла получить из-за богатой органикой воды, которая сохранила свою темную окраску и в наши дни. Впервые пруды появляются во второй половине XVII века при первом владельце из рода Стрешневых – Родионе Матвеевиче. В настоящий момент там произрастают многие водные и водно-болотные растения. К ним относятся рогоз узколистный, аир болотный, а также ирис желтый.

Ранее более 1,3 тысячи идей предложили участники краудсорсинг-проекта "Время природы". По итогам экспертного отбора и выбора горожан 80 идей вошли в городской план реализации.