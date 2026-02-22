Водителям напомнили о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковки Москвы будут бесплатными в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Водителям разрешат не оплачивать ее на улицах с повышенными тарифами – 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

При этом для парковок со шлагбаумом сохранится обычный режим работы.

Ранее сообщалось, что потолочный свод станции "Трубная" метрополитена Москвы к 23 февраля украсят более чем 500 декораций. В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!".

Кроме того, в Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", в магазинах метро и на маркетплейсах.

