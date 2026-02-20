В Москве выпустили тематические "Тройки" к 23 февраля

Фото: mosmetro.ru

В Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что праздничные карты доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника.

Приобрести "Тройки" можно на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на популярных маркетплейсах.

Ранее в столице выпустили тематическую "Тройку" в честь 30-летия Паралимпийского комитета России. На карте изображены различные паралимпийские дисциплины. Ликсутов поздравил комитет и поблагодарил его за развитие адаптивного спорта.

