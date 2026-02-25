В День полярного медведя в Московском зоопарке пройдет тематическая программа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Международный день полярного медведя, 27 февраля, в Московском зоопарке пройдет тематическая программа для детей и взрослых. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 13:30 до 14:00 на новой территории у павильона "Полярный мир" гостей будет ждать ростовая кукла белого медведя, с которой можно сфотографироваться.

В 13:00 там же пройдет познавательная беседа "Вокруг и около полярного медведя" с сотрудниками отдела гуманитарных и творческих программ Московского зоопарка. Для посетителей будет доступна викторина.

В 13:30 все желающие приглашаются в сувенирный магазин у павильона "Полярный мир". Там пройдет мастер-класс, где гости смастерят фигурки белых медведей.

Также возле вольера белых медведей откроют скульптуру этого животного "Диксон". Она будет напоминать посетителям об ушедших из жизни обитателях Московского зоопарка.

Кроме того, подготовлена специальная акция для гостей, которые придут в костюме белого медведя или наденут 3 белых элемента одежды. Им предоставят скидку 50% на входной билет.

Также все желающие при помощи трансляции на портале mos.ru смогут увидеть, как белой медведице Айке дарят подарки. Вручать их будут в 15:00. Эфир доступен со смартфона, планшета или компьютера. Вечером там же появится запись трансляции.

Как рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова, сейчас там живут 5 белых медведей. На территории все желающие могут познакомиться с самкой Айкой, которую привезли из зоопарка Ростова-на-Дону, а также с пожилым самцом Терпеем.

В центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье обитают три самки: Томпа, Симона и медведица, которую недавно вынужденно изъяли из природы в Красноярском крае.

По словам Акуловой, специалисты Московского зоопарка работают с этим редким видом уже много лет, поэтому обитатели зоосада обеспечены всем самым необходимым. Также организация постоянно участвует и в просветительских мероприятиях, в том числе для жителей северных регионов, так как там в природе можно встретить белого медведя.

В 2024 году Московский зоопарк, Росприроднадзор и фонд "Природа и люди" выпустили методическое пособие "Практические рекомендации по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между людьми и белыми медведями". Сборник содержит информацию об основах безопасной инфраструктуры населенных пунктов в Арктике, действиях при столкновении с хищником, правилах их перевозки и оснащении бригад "Медвежьего патруля".

Ранее стало известно, что пойманная в Красноярском крае после выхода к местным жителям белая медведица проходит адаптацию в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Состояние хищницы удовлетворительное, она активно двигается. Весной ей проведут детальное медобследование.

