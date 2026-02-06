Форма поиска по сайту

06 февраля, 13:37

Город

Зимой все желающие могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все желающие могут понаблюдать за обитателями Московского зоопарка с 09:00 до 17:00 с помощью трансляций на mos.ru. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, также на страницах проекта доступны фотографии, викторины и интересные факты о животных. Трансляции же позволяют увидеть, как обитатели зоосада ведут себя в холодное время года.

Отмечается, что тысячи жителей наблюдают за большими пандами Диндин, Жуи и Катюшей, не только зимой, а в течение всего года. Обычно эти животные активны в любое время, но за играми их можно застать утром или в обед. Иногда появляется возможность увидеть, как Катюша катается с горки, а Жуи радуется сугробам.

Зимой лучше всего наблюдать за белым медведем, так как он комфортно чувствует себя на холоде. Например, медведица Айка много плавает и ходит по вольеру.

Кроме того, доступны и трансляции из вольеров восточносибирских рысей, дальневосточного леопарда и других представителей семейства кошачьих, которые зимой становятся очень пушистыми. А в теплом загоне живут капибары, на которых также можно посмотреть не выходя из дома. На заснеженной территории интересно понаблюдать и за животными из теплых стран – зебрами, слонами и львами.

В Московском зоопарке также для каждого животного подготовили индивидуальный режим питания, выгула и обогрева в условиях сильных морозов. Специалисты особенно следят за теми обитателями, которые зимой продолжают гулять на улице. Многие животные находятся на улице с удовольствием. Например, холод нравится домашним якам, овцебыкам, северным оленям. Для них такая погода естественна.

В Московском зоопарке показали, как панды играют в снегу

