Гендиректор Московского зоопарка рассказала о его работе во время снегопада

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Снег для сотрудников Московского зоопарка является не только красотой, но и сигналом к действию. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, сейчас работники зоопарка активно чистят дорожки, вольеры, а также желоба для стока воды. Для этого используются тракторы, лопаты и тележки.

Акулова отметила, что зоосад стал настоящей красивой зимней сказкой, которая должна быть уютной для всех. Поэтому необходима уборка – и животные, и посетители должны чувствовать себя комфортно в условиях снегопада.

Ранее в Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры.

