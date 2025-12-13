Форма поиска по сайту

13 декабря, 11:44

Город

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу

Видео: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась выпавшему в городе снегу. Соответствующие кадры показала в своем телеграм-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

На видео заметно, как Катюша лежит в снегу и играется с куском бревна.

"Долгожданный снег. Катюша радуется, нашла в вольере кусочек бревнышка и с ним играет. Никакие мячи не нужны", – отметила Акулова.

Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Его вес достиг 6,5 килограмма. До наступления холодов специалисты постепенно увеличивали его рацион. Осенью Тимофею было положено 350–400 граммов корма в день. Он питался в два приема. При этом понедельник был разгрузочным днем.

С выпадением снега Тимофей станет менее активным и будет реже выходить в уличный вольер. С февраля у него начнется разжировка.

животныегород

