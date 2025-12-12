Форма поиска по сайту

12 декабря, 15:03

Город

Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Ямальские овцебыки впервые появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка. Они являются уроженцами природного парка "Ингилор", сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В течение года они проходили карантин и адаптацию, привыкали к новому климату и пище", – отмечается в сообщении.

Овцебыки прибыли в столицу в декабре 2024 года. Сначала они располагались в Центре воспроизводства редких видов животных, где проходили карантин и адаптацию. После этого животных разделили на две группы, одна из которых осталась в центре, а другая переехала на городскую территорию зоосада.

В настоящее время молодые парнокопытные подросли и влились в группу взрослых.

Вместе с переездом овцебыков в Московский зоопарк двух самок направили в Новосибирск. Там для них подготовили вольеры, площадь которых достигает 1 600 квадратных метров. Кроме того, в 2023 году 14 молодых парнокопытных пополнили Плейстоценовый парк в Якутии.

Парк "Ингилор" был создан в 2022 году. На его территории в вольерном комплексе обитают свыше 125 овцебыков, а за пределами – более 200.

Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Его вес достиг 6,5 килограмма. До наступления холодов специалисты постепенно увеличивали его рацион. Осенью Тимофею было положено 350–400 граммов корма в день. Он питался в два приема. При этом понедельник был разгрузочным днем.

Слово "зажировка" вошло в метасловарь русского языка

животныегород

