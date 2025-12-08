Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 08:21

Город

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два амурских тигренка – самец и самка – родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Родителями новорожденных являются тигры Шива и Амур-Орион, которые ранее жили в природе. Тигрята, родившиеся в конце августа, внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции краснокнижного вида.

Мама долго прятала детенышей, и лишь недавно они стали выходить в уличный вольер. В середине ноября состоялась плановая вакцинация. Следующий осмотр ветеринарные врачи проведут, когда детенышам будет полгода.

"Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере", – передает портал мэра и правительства столицы слова Акуловой.

Пока тигрята вместе с мамой живут в отдельном вольере в уединенном уголке центра воспроизводства. Первые три месяца они питаются материнским молоком, но со второго месяца начинают пробовать мясо.

Шива попала в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2018 году. В 2020 году она уже стала мамой четверых тигрят, которых родила от самца Тихона.

Самец Амур-Орион получил серьезную травму лапы, прошел лечение и курс реабилитации и не смог бы выжить без помощи людей. В центре воспроизводства эти животные получают отличный уход и участвуют в программе по сохранению популяции амурского тигра.

Ранее в террариуме Московского зоопарка родились 4 детеныша медноголового щитомордника, которого также называют мокасиновой змеей. Они являются живородящими, их детеныши появляются на свет полностью сформированными. Через 1–2 недели у них происходит линька, после чего они начинают питаться.

Взрослых медноголовых щитомордников москвичи и туристы могут увидеть в экспозиции "Хижина змеелова" на старой территории зоопарка.

Читайте также


животныегород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика