Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два амурских тигренка – самец и самка – родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Родителями новорожденных являются тигры Шива и Амур-Орион, которые ранее жили в природе. Тигрята, родившиеся в конце августа, внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции краснокнижного вида.

Мама долго прятала детенышей, и лишь недавно они стали выходить в уличный вольер. В середине ноября состоялась плановая вакцинация. Следующий осмотр ветеринарные врачи проведут, когда детенышам будет полгода.

"Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере", – передает портал мэра и правительства столицы слова Акуловой.

Пока тигрята вместе с мамой живут в отдельном вольере в уединенном уголке центра воспроизводства. Первые три месяца они питаются материнским молоком, но со второго месяца начинают пробовать мясо.

Шива попала в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2018 году. В 2020 году она уже стала мамой четверых тигрят, которых родила от самца Тихона.

Самец Амур-Орион получил серьезную травму лапы, прошел лечение и курс реабилитации и не смог бы выжить без помощи людей. В центре воспроизводства эти животные получают отличный уход и участвуют в программе по сохранению популяции амурского тигра.

Ранее в террариуме Московского зоопарка родились 4 детеныша медноголового щитомордника, которого также называют мокасиновой змеей. Они являются живородящими, их детеныши появляются на свет полностью сформированными. Через 1–2 недели у них происходит линька, после чего они начинают питаться.

Взрослых медноголовых щитомордников москвичи и туристы могут увидеть в экспозиции "Хижина змеелова" на старой территории зоопарка.