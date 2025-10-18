Четыре детеныша мокасиновой змеи родились в Московском зоопарке

Фото: 123RF/tornado98

В террариуме Московского зоопарка в конце августа родились 4 детеныша медноголового щитомордника, которого также называют мокасиновой змеей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Медноголовые щитомордники являются живородящими, их детеныши появляются на свет полностью сформированными. Через 1–2 недели у них происходит линька, после чего они начинают питаться, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

В раннем возрасте основу их рациона составляют лягушки. По мере взросления они переходят на мелких млекопитающих.

Взрослых медноголовых щитомордников москвичи и туристы могут увидеть в экспозиции "Хижина змеелова" на старой территории зоопарка. Новое потомство пока содержится во внутренних помещениях террариума, где зоологи следят за развитием малышей, добавила Акулова.

Медноголовый щитомордник обитает в Северной Америке. Он отличается ярким маскировочным окрасом, помогающим скрываться от хищников среди опавших листьев.

Эта ядовитая змея также обладает природным тепловизором – специальными термочувствительными ямками на морде. Такая особенность помогает улавливать инфракрасное излучение от теплокровных животных, позволяя змее охотиться в темноте.

Щитомордникам важны определенный температурный режим, влажность и правильный световой цикл, максимально приближенные к естественным условиям обитания. Для их размножения также нужно обеспечить период смены сезонов – имитацию зимовки, для которой меняется температурный режим.

Все эти факторы делают разведение вида в неволе сложной задачей, поэтому рождение 4 детенышей стало значимым событием. Прошлое пополнение у щитоголовников было несколько лет назад.

Ранее в Московском зоопарке поселились редчайшие фазаны и самые крупные в мире попугаи – трагопаны Кабота и гиацинтовые ара соответственно. Первые находятся на адаптации, а вторых уже можно увидеть в экспозиции. Оба этих вида птиц редко содержатся в неволе.