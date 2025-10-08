Акациевые крысы появились в экспозиции Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Акациевые крысы появились в павильоне "Ночной мир" на старой территории Московского зоопарка. Ранее этих животных можно было увидеть в зоопарке более 10 лет назад, передает портал мэра и правительства столицы.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что акациевые крысы являются социальными животными, живущими в группах. Она отметила, что всего на экспозиции поселились 15 особей: родительская пара и их детеныши.

"Это дружная семья – они проводят время вместе в гнездах, которые строят на деревьях. В экспозиционном вольере у зверьков оборудованы подвесные домики, искусственные и натуральные стволы деревьев для лазанья, несколько кормушек в разных частях вольера", – сообщила Акулова.

По ее словам, в столичном зоопарке в рацион акациевых крыс входит разнообразное зерно и фрукты.

Поскольку акациевые крысы являются ночными животными, в вольерах создается особое освещение, имитирующее лунный свет, чтобы посетители могли понаблюдать за их поведением в часы работы. Такое освещение не беспокоит зверьков и позволяет им комфортно бодрствовать. После закрытия зоопарка световой режим плавно меняется на мягкое освещение, похожее на дневное.

Представители данного вида обитают в Африке, к югу от Сахары. Тело акациевых крыс достигает в длину от 10 до 18 сантиметров, а длина хвоста – от 12 до 20 сантиметров. При этом вес грызунов составляет 60–150 граммов. Помимо акациевых крыс, в "Ночном мире" живут представители более чем 20 видов: обыкновенная летяга, кактусовый хомячок, шиншилла, ушастый еж, щетинохвостый кенгуру и другие.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка в процессе зажировки набрал за месяц 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма. Подготовиться к зиме манулу помогает двухразовое питание и суточный объем порций не менее 400–450 граммов, а иногда и больше.

Кроме того, в начале сентября в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге в семье валлийских овец родился ягненок. Он появился на свет крепким и здоровым. Для самки Валентины и самца Валентина это уже четвертое потомство. Сотрудники помогают ягненку адаптироваться и социализироваться.