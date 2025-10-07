Ягненок родился в семье валлийских овец в вотчине Деда Мороза

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге в начале сентября в семье валлийских овец родился ягненок. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства столицы.

Ягненок появился на свет крепким и здоровым. Для самки Валентины и самца Валентина это уже четвертое потомство.

Как пояснила директор зоопарка, сотрудники помогают ягненку адаптироваться и социализироваться.

"Он с любопытством исследует свой вольер, играет с мамой и старшими сородичами, а также начинает пробовать взрослую пищу: свежую траву, овощи, ветки с зелеными листьями и специализированные корма", – сказала Акулова.

Семья животных живет в новом вольере на территории детского зоопарка. Посетители могут увидеть также домашних овец, уникальных четырехрогих овец святого Якоба, овец пород уэссан и бордер-лейстер.

Ранее в Московском зоопарке у самки Малой родились две капибары. Первый детеныш появился на свет незадолго до закрытия, момент можно было увидеть в онлайн-трансляции. В настоящий момент пол детенышей неизвестен, специалисты наблюдают за их состоянием. Для восьмилетней Малой это уже 10-й и 11-й малыши.