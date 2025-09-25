В Московском зоопарке родились детеныши капибары

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке у самки Малой 18 сентября родились две капибары. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Первый детеныш появился на свет незадолго до закрытия зоопарка. Момент можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Сами роды прошли благополучно.

В настоящий момент пол детенышей неизвестен, специалисты наблюдают за их состоянием.

"Это не просто пополнение в нашей большой семье, а свидетельство прекрасных условий содержания и кропотливого труда зоологов. Капибары олицетворяют собой спокойствие и дружелюбие", – отметила Акулова.

Для восьмилетней Малой это уже 10-й и 11-й малыши. Предыдущее пополнение произошло в феврале.

В Московском зоопарке в настоящий момент живут Малая и Кузьма, дочки Скарлетт и Лапочка, малыш Нолик и два новорожденных. Остальные детеныши переехали в другие зоопарки.

Ранее в столичном зоосаде родился детеныш морского котика. Пополнение случилось у самки Юшки и самца Пирата. Новорожденный первые пару недель учился плавать во внутреннем бассейне, а через месяц его стали выводить с Юшкой в более глубокий бассейн и отпускать в "большое плавание".

Кроме того, детеныш вместе с мамой проходил процесс вокализации. Акулова уточнила, что сейчас малыш растет активным и любознательным.