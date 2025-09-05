Детеныш морского котика родился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Детеныш морского котика родился у самки Юшки и самца Пирата в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Новорожденный первые пару недель учился плавать во внутреннем бассейне павильона "Ластоногие", а через месяц его стали выводить с Юшкой в более глубокий бассейн и отпускать в "большое плавание".

Кроме того, детеныш вместе с мамой проходил процесс вокализации, в рамках которого они кричали и пытались запомнить голоса друг друга, чтобы Юшка в дальнейшем могла распознавать животное. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что сейчас малыш растет активным и любознательным.

В зоопарке напомнили, что в 2018 году у Юшки и Пирата появился на свет самец Роджер, а в 2020-м – Сильвер. Также в зоосаде живут еще две взрослые самки – Спарта и Анита.

Ранее детеныш голубого барана родился в Московском зоопарке. Самец весил 3,2 килограмма. В первые часы жизни ягненка специалисты осмотрели его, сделали укол витаминов и отпустили к маме.

Малыш уже самостоятельно изучает искусственные выступы, которые имитируют горную местность. Наиболее активен ягненок в утренние и вечерние часы, как и другие представители его вида. Посетители могут увидеть детеныша на экспозиции "Турья горка".

