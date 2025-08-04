Фото: Агентство "Москва"

Детеныш альпаки родился на "Городской ферме" ВДНХ. В настоящее время он находится вместе с матерью Досей в хлеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

Девочка появилась на свет утром 3 августа. Она имеет черный окрас, но, возможно, он немного изменится, когда альпака подрастет.

"Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо. Первые сутки малышка большую часть дня только спала, но Дося – мама – ее будит, чтобы покормить", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Дося подпускает сотрудников к детенышу. Маленькая альпака уже познакомилась с сестрами Шоколадкой и Черничкой. Около 6 месяцев детеныш будет питаться молоком, после чего перейдет на рацион взрослого животного, куда входят сено, овощи, трава и специальные мюсли.

Ранее детеныш голубого барана родился в Московском зоопарке. Посетители уже могут его увидеть на экспозиции "Турья горка". При рождении барашек весил 3,2 килограмма, это самец. При родах помощь ветеринаров не потребовалась. Мать сразу вылизала ягненка и накормила молоком.

Малыш уже самостоятельно изучает искусственные выступы, которые имитируют горную местность. Наиболее активен ягненок в утренние и вечерние часы.

