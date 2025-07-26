Детеныш домашнего яка появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детеныш домашнего яка родился в Московском зоопарке в июне. Его родителями стали Борис и Пижма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Роды прошли благополучно, Пижма – опытная мама, она отлично со всем справилась. Зоологи осмотрели и взвесили малыша, сделали укол витаминов. Сейчас он живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль", – отметила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Вес маленького самца составляет 15,1 килограмма. Посетители могут увидеть его на старой территории. Первые несколько месяцев детеныш будет питаться материнским молоком. При этом со второй недели жизни он стал пробовать еду для взрослых.

В первой половине 2025 года в столичном зоопарке появилось на свет около 200 детенышей. В основном рождались представители редких и краснокнижных видов, таких как сычуаньские тагины, эластичная черепаха и многие другие.

Кроме того, с начала текущего года года специалисты приняли свыше 100 животных из других мест обитания. Например, кудрявых пеликанов, исландских гоголей и стервятников.

